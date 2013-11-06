Травяная ванна владеет целительной силой

Когда стоит выбор – принять ванну или душ, многие, из-за вечного отсутствия времени выбирают последнее. Однако ванна – это не просто средство для расслабления и релаксации.

Если правильно ее принимать, можно избавиться от многих недугов, в том числе и от стресса. Для того чтобы поправить свое здоровье, необходимо просто узнать, какие целебные травы вам необходимы. Но даже приняв обычную ванну, мы полностью разгружаем наш опорно-двигательный аппарат. Польза от этой процедуры сопоставима с массажем.

Благодаря тому, что вода, в которую мы погружаемся, теплая, очищаются поры кожи и она начинает дышать. Вещества, которые мы добавляем, впитываются значительно активнее, и мы можем сразу же ощутить терапевтический эффект. Лечить различные высыпания на коже можно при помощи добавления в воду ромашки, душицы, чистотела. Полстакана травы залейте литром кипятка и пусть все настоится в течение часа. Добавляйте процеженный настой в ванну с температурой воды около 35 градусов.

Соляные ванны (10 грамм на литр воды) помогают облегчить боль в мышцах, восстановиться после травм, переломов. Добавление в воду шалфея поможет облегчить кашель и избавит от заболеваний верхних дыхательных путей. Для повышения тонуса можно добавить в ванну эвкалиптовое масло и хвойный экстракт (по несколько капель). Однако находиться в ней можно не более пяти минут.