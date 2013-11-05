На поддержку сельской медицины планируют выделить 2 млрд грн

Правительство планирует выделить почти 2 млрд грн на поддержку сельской медицины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения со ссылкой на начальника управления реформ Департамента реформ и развития медицинской помощи Минздрава Константина Надутого.

«Последнее финансирование амбулаторий сельской медицины из государственного бюджета состоялось еще в 2012 году, когда было выделено 327 млн грн на первичную помощь для пилотных регионов, значительная часть из которых попала и в сельские заведения», – сказал Надутый.

По его словам, программа развития села была принята в 2007 году, но финансирование на ее реализацию не выделялось.

Теперь правительство приняло решение усилить поддержку сельской медицины и одобрило изменения к государственной целевой программе развития села до 2015 года. По словам Надутого, ожидается, что на протяжении последующих двух лет на развитие амбулаторий сельской медицины из госбюджета будет выделено 1 млрд 800 млн грн.

«Планируется, что эти средства пойдут на строительство и оснащение новых амбулаторий, которых сейчас очень не хватает в селах. Также необходимо создавать комфортные условия для проживания врачей, таким образом привлекая медперсонал к работе в сельской местности», – отметил Надутый.