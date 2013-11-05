Фармрынок Украины закрыт для препаратов низкого качества

Фармацевтический рынок Украины закрыт для лекарственных препаратов низкого качества. Об этом в УНИАН сообщила председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.

По ее словам, Украина перешла на новый принцип гарантии качества медикаментов, когда жестко регламентируются и контролируются условия производства препаратов, включая обеспечение контроля качества продукции, хранения и распространения медикаментов.

«Сегодня, все лекарственные препараты, которые пересекают границу Украины, обязаны иметь сертификат GMP. Поэтому резкого изменения ассортимента медицинских препаратов после подписания Соглашения с ЕС ожидать не следует. Наш фармацевтический рынок уже сегодня закрыт для препаратов низкого качества. Благодаря имплементации европейских требований на законодательном уровне украинские пациенты обеспечены такими же лекарствами как и в странах ЕС», - сказала Бахтеева.

Она отметила, что наша страна еще в 1998 году задекларировала, что будет внедрять европейские стандарты качества.

«С 2010 года Украина требования надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practice) стали обязательными для отечественных производителей лекарственных средств, а с февраля 2013 г. — и для зарубежных. Внедряется надлежащая практика дистрибьюции Good Distribution Practice), в ближайшей перспективе — введение надлежащей аптечной практики (Good Pharmacy Practice). То есть, уже сегодня наши требования к производству лекарственных препаратов и стандарты качества соответствуют европейским. Комитет по вопросам здравоохранения за последние три года добился принятия важных законодательных актов в фармацевтическом секторе, которые уже позволили Украине перейти на европейские стандарты. Теперь надо привыкнуть их безукоснительно выполнять. Причем выполнять на всех этапах оборота лекарств, начиная от фармразработки и заканчивая пациентом», - сказала Бахтеева.

В то же время она подчеркнула, остается ряд проблем, над которыми надо еще работать, в частности урегулирование продвижения лекарств, защита интеллектуальной собственности, регистрация генериков в соответствие с европейскими процедурами, установления единых требований в вопросах налогообложения лекарственных средств промышленного и аптечного производства, устранение дублирования разрешительных процедур и так далее.

«Сегодня соответствующие законопроекты уже находятся на рассмотрении в Верховной Раде Украины», - сказала Бахтеева.