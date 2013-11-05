Дышать носом — почему это так важно

Носовая полость является самым первым отделом дыхательной системы, ее входом, с которого начинается путь кислорода в наш организм. И от того, как хорошо работают эти «ворота» зависит гораздо больше, чем можно подумать на первый взгляд. Даже небольшие отклонения, такие как заложенность или непроходимость носа, могут значительно влиять на весь организм, особенно у маленьких детей.

Нос у человека приспособлен для дыхания, так же как рот — для еды. Воздух в легкие должен попадать именно через нос. Почему это так важно? Во-первых, в носовой полости происходит подготовка воздуха для поступления в легкие. В носу воздух согревается, достигая нужной температуры, увлажняется и очищается от пыли. Но дело не только в этом.

В носовой полости воздух согревается, очищается и подготавливается к поступлению в легкие.

Нос и кровообращение

Свободная циркуляция воздуха через нос необходима для нормального кровообращения всей лицевой области. Длительный отек и заложенность носа приводят к скоплению венозной крови, а поскольку кровообращение носа тесно связано с кровообращением мозга, снижается также и мозговой кровоток. Это приводит к головным болям, тяжести в голове, усталости, снижению концентрации внимания и памяти.

Ухудшение сна и храп

Заложенность носа может приводить к нарушениям сна, храпу и ночному апноэ, проявляющемуся кратковременными остановками дыхания во сне. Из-за этого человек не может глубоко уснуть, часто просыпается, а на утро чувствует себя разбитым и не отдохнувшим. Появляется хроническая усталость, недосыпание, трудности с работой. У детей это приводит к капризности, отставанию в учебе и общем развитии.

Нос и прикус

Кости лица представляют собой тесно связанную систему. При постоянно открытом рте из-за заложенного носа у детей нарушается формирование лицевого скелета и прикуса, образуется так называемое «аденоидное лицо» с постоянно открытым ртом. Неправильный прикус может приводить ко многим проблемам, не говоря об эстетических. Заложенный нос не позволяет сосредоточиться, ухудшается внимание. Ребенок плохо учится, у него снижается интеллект.

Постоянная заложенность носа может привести к нарушению кровообращения лица, храпу, изменению прикуса, болезням легких, ушей и других органов.

Проблемы с легкими

Попробуйте глубоко подышать ртом и носом: вы ощутите, что ртом дышать гораздо легче. Говоря медицинским языком, при дыхании через рот уменьшается общее сопротивление и пиковое давление вдоха и выдоха. Легкие становятся как бы более расслаблены, и воздух не может проникнуть в их отдаленные отделы. Если это длится недолго, то ничего страшного не происходит, но при постоянном дыхании ртом это становится причиной снижения процента кислорода в крови.

В тех участках легких, в которые не поступает воздух, по причине дыхания ртом, легче развивается инфекция. Тем более, что проникновение ее в легкие через рот происходит гораздо проще, ведь воздух при этом не проходит стадию очистки в носовой полости

Проблемы с ушами

Носовая полость связана со средним ухом через слуховую трубу. Если нос постоянно заложен, а дыхание идет через рот, то со временем отек слизистой носа распространяется по слуховой трубе на ухо. Нарушается дренаж (отток жидкости) среднего уха, развивается инфекция и частые отиты. Это может привести к снижению и даже потере слуха.

Заложенный нос не только лишает человека удовольствия от обоняния приятно пахнущих предметов, но и может вызвать реальную угрозу здоровью.

Запах и вкус

Кроме всего прочего заложенный нос не может чувствовать запахов. Резко ослабляется и вкусовая чувствительность, поскольку она тесно связана с обонянием. В результате человек не только лишается удовольствия от обоняния запахов, но и рискует вовремя не почувствовать опасный запах.

Дышите носом!