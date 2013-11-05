Магнитные бури в ноябре 2013 года:

В ноябре 2013 года Солнце проявит наибольшую активность 7, 10, 11, 16, 20, а также 26, 27 ноября.

Как видно из прогноза, магнитные бури в ноябре 2013 года будут незначительными и наиболее потревожат нас во второй декаде месяца.

Магнитные бури в ноябре 2013 года - в чем причина?

Геомагнитные возмущения на Земле возникают из-за процессов, происходящих на Солнце, особенно в области темных пятен. Во время солнечных вспышек частицы плазмы с огромной скоростью вырываются в космос и, достигая нижних слоев земной атмосферы, вызывают бури на нашей планете.

Магнитные бури в ноябре 2013 года - плохое самочувствие

Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать головные боли, бессонницы, нарушения работы сердечнососудистой системы, обострение хронических заболеваний, снижение работоспособности, упадок сил, рост адреналина в крови, стрессы и депрессии.

Реакция организма на магнитные бури у каждого человека разная. Почему солнечная активность так сильно влияет на наш организм, наукой до сих пор досконально не изучено. Считается, что причиной плохого самочувствия человека может быть состояние его здоровья на данный момент. Здоровы мы или больны, в каком состоянии наш иммунитет, страдаем ли мы от депрессии или иных психических расстройств - все эти факторы влияют на то, как мы перенесем очередную магнитную бурю.

Кроме того немаловажным фактором является мнительность. Считается, что лишь 10% человечества по-настоящему страдает от избыточной солнечной активности, а остальные 90%, ознакомившись с прогнозом магнитных бурь на ближайший период, придумывают себе симптомы и верят в них.

Так ли это на самом деле - решать и проверять вам. Мы же можем вам посоветовать, как вести себя во время магнитных бурь в ноябре 2013 года.

Чтобы легче пережить магнитные бури в ноябре 2013 года, старайтесь придерживаться следующих рекомендаций:

ограничьте работу, требующую повышенного внимания и сосредоточенности, или отложите ее на другое время;

не провоцируйте и не участвуйте в ссорах и разборках;

больше отдыхайте и гуляйте на свежем воздухе, а тяжелую физическую нагрузку снизьте;

не находитесь на открытом солнце;

принимайте контрастный душ;

следите за своим артериальным давлением;

для снижения нервозности пейте успокоительные средства: валериану, пустырник, боярышник, шалфей, успокаивающие чаи;

прислушивайтесь к рекомендациям своего лечащего врача и всегда имейте при себе необходимые лекарства;

питайтесь правильно, чтобы снизить уровень холестерина в крови. Рекомендуется растительная диета, употребление натуральных соков, отваров, цикория, молочная диета и нежирное мясо. Исключите в этот период прием алкоголя.

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