Если ходить зимой без шапки, можно заболеть менингитом

Кому из нас не знакома с детства вбитая в голову родителями аксиома "Если ходить зимой без шапки, то можно заболеть менингитом". Из уст в уста передается и "анекдот" о том, что от этой болезни "или умирают, или становятся инвалидами". Рассказала правду об этой "легендарной" болезни невропатолог киевской больницы №2 Анна Ефремова.

СПРАВКА

Менингит — это острая инфекционная болезнь, при которой поражается средняя (менингеальная) оболочка мозга. Примерно в 90% случаев она вызывается микробом менингококком. В остальных случаях — это осложнение других инфекций, например, пневмонии, воспаления костей — остеомиелита, туберкулеза, ветрянки, кори, свинки и краснухи (такой менингит протекает намного легче). Заболеть менингитом могут все люди, но больше всего ему подвержены дети 10—14 лет.

КАК ЗАРАЖАЮТСЯ

Менингококки присутствуют в носоглотке большинства людей и могут передаваться другим людям при кашле и чихании (поэтому вероятность заболевания менингитом никак не зависит от того, надеваете ли вы в холод шапку или нет). Дальнейшая судьба этих микробов зависит от силы иммунитета человека. Если он сильный, менингококки будут сидеть "тихо". Если иммунитет средний, они вызовут насморк или воспаление глотки, т.е. будут вести себя как обычная банальная простуда. Но если иммунитет ослаблен, то микроб получит доступ к мозговым оболочкам, к которым он от природы «питает симпатию». Возникнет классический менингит.

КАК ЗАПОДОЗРИТЬ МЕНИНГИТ

Менингит начинается внезапно с резкого подъема температуры и головной боли. Боль настолько сильная, что вызывает рвоту. Заболевшего раздражает мельчайший шум и даже небольшой свет. У детей раннего возраста часто возникают судороги. На вторые сутки возникает самый классический симптом заболевания — тугоподвижность шеи, при которой человек не может коснуться подбородком груди. Иногда на теле появляется сыпь в форме красных звезд. Но дожидаться, пока появятся классические симптомы, ни в коем случае не надо: это смертельно опасная болезнь (около 10% людей погибают даже при лечении) и спасти человека от менингита можно только в больнице, поэтому при первых подозрениях вызывайте "неотложку". Самые-самые ранние признаки болезни: еще перед подъемом температуры кожа больного становится чрезвычайно бледной, ладони и стопы становятся ледяными на ощупь, беспокоят сильные боли в ногах.

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Последствия менингита встречаются примерно у половины больных. Это периодически возникающие головные боли, судороги, ослабление памяти. В 1—2% случаев может наступить полная слепота, глухота и задержка в развитии. Но в половине случаев, если менингит прошел не тяжело, последствий может и не быть и человек полностью вернется в норму.

УКОЛ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

Все, кто контактировал с больным менингитом, должны сделать прививку (для этого нужно обратиться в поликлинику к врачу-инфекционисту). Благодаря ей против менингококков вырабатывается иммунитет и человек не заболевает менингитом. Правда, иммунитет непродолжительный — до 3-х лет. Вакцина, как правило, не дает побочных эффектов, возможно только легкое покраснение на месте укола и небольшой подъем температуры. Но через день-два и это приходит.

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