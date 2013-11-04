Дисфункция (нарушение функции) яичников – это состояние, при котором яичники не работают так, как положено.

Выражается это в нарушении периодичности, продолжительности или обильности месячных, а также изменении гормонального фона.

Первое заметить несложно, а вот признаки гормонального дисбаланса при дисфункции яичников такие:

Тянущие боли в дни предполагаемой овуляции, а также изменение болевой составляющей в дни месячных.

Резко выраженный предменструальный синдром.

ПМС проявляется сильной, вплоть до истероидных состояний, раздражительностью. Иногда, напротив, появляется полная апатия. Важно запомнить, что наличие ПМС никогда нормой не является. Предменструальный синдром – это всегда проявление дисфункции яичников и требует консультации гинеколога-эндокринолога.

Причины дисфункции яичников:

Воспалительные заболевания органов малого таза.

Т.е. аднексит, оофорит, сальпингоофорит, эндометрит, цервицит могут нарушить нормальную работу яичников. Естественно, без победы над причиной, вызвавшей воспалительный процесс, вылечить дисфункцию яичников не удастся.

Соответственно, гинеколог назначит вам антибиотики, витамины, иммуномодуляторы и массу других недешёвых средств и процедур. В данном случае – абсолютно законно, т.к. хронические процессы в малом тазу приводят к раку, внематочной беременности и бесплодию, и их нужно лечить (даже если вы никаких неудобств не ощущаете)

Онкозаболевания органов малого таза.

Если не лечить воспалительные заболевания, то со временем это приводит к предраку и, собственно, к разнообразным онкологическим заболеваниям. Кроме того, нарушение выработки гормонов яичниками ещё больше увеличивает вероятность онкопроцесса. Естественно, при наличии опухоли в непосредственной близости от яичников дисфункция прогрессирует.

Врождённые и приобретённые заболевания эндокринной системы: диабет, заболевания щитовидной железы, нарушение работы гипоталамо-гипофизарной системы.

Если у вас определяется основное эндокринологическое заболевание – необходимо лечить его в первую очередь. Достаточно часто при коррекции гормонального статуса работа яичников нормализуется.

Стресс является частой причиной дисфункции яичников

Если в период, свободный от стрессовых нагрузок, месячные нормализуются и ПМС беспокоит не так сильно – обратитесь к невропатологу. Постоянные переезды, перегрев или пребывание на солнце также являются стрессовыми факторами.

Приём комплексных растительных седативных препаратов поможет избежать неприятных проявлений дисфункции. Аборт, как самопроизвольный, так и искусственный, всегда вызывает хотя бы временную дисфункцию яичников. Нередко такая дисфункция остаётся надолго и требует консультации гинеколога-эндокринолога

Неадекватный приём контрацептивов, а также, в отдельных случаях, неподходящий тип маточной спирали также вызывают дисфункцию яичников.

В этом случае обратитесь к гинекологу для немедленного изменения препаратов и решения вопроса о целесообразности маточной спирали данного типа.

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