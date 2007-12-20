Творческая работа сохраняет здоровье

Творческая работа способствует сохранению здоровья ученые из университета Техаса в Остине провели исследование, которое позволило сделать вывод, что творческий настрой в работе позволяет человеку дольше сохранять здоровье.

Специалисты отмечают, что в результате исследования они установили, что такие факторы, как отсутствие рутины, получение удовольствия от труда, возможность постоянно учиться и решать сложные проблемы, способствуют тому, что человек ощущает себя более здоровым.

К тому же, немаловажным фактором является и то, как эта работа оплачивается. Если за подобную деятельность платят хорошую зарплату, то здоровье человека еще более улучшается.

Эффект творческой работы авторы исследования ценят крайне высоко, так как, по их мнению, активные занятия подобного рода позволяют поддерживать здоровье в том состоянии, которым обладает молодой человек. Кроме того, творчество позволяет компенсировать недостаток средств - творческая работа оказывает на человека столь же благотворное влияние, как и повышение уровня его семейного дохода в 15 раз.

Следует отметить, что творческой работой специалисты считают работу высокого статуса с определенными менеджерскими функциями, требующую анализа большого количества информации и приема неординарных решений.

По материаламWashProFile