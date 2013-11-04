Почему до сих пор не работает клиника для ВИЧ-больных

Клинику «Государственное учреждение “Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского Национальной академии медицинских наук Украины”, в которой будут лечить больных ВИЧ/СПИДом и вирусными гепатитами, не вводят в эксплуатацию из-за неурегулированных земельных вопросов.

Об этом УНАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

“На сегодняшний день строительно-монтажные работы и оснащение указанного объекта завершены... Объект не вводится в эксплуатацию, поскольку не решен вопрос о земельном участке Института”, - сказано в сообщении.

Урегулирование земельного вопроса, как прибавили в Минздраве, связано с принятием соответствующего решения Киевского городского совета. Предварительно заседание Киевсовета запланировано на 13.11.2013г.

В Минздраве также уверили, что на данное время медицинская помощь оказывается больным в полном объеме в других учреждениях здравоохранения, в частности Национальной академии медицинских наук и г. Киева. Раньше указанные структурные подразделения размещались в старых помещениях инфекционной больницы, на территории, прилегающей к Киево-Печерской лавре.

В пресс-службе Минздрава напомнили, что с целью создания надлежащих условий для предоставления медицинской помощи по современным мировым стандартам больным ВИЛ/СПИДом, гепатитами, другими инфекционными заболеваниями правительством Украины было принято решение о строительстве (реконструкцию) здания для размещения структурных подразделений (лечения больных ВИЛ/СПИДом и гепатитами) Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского НАМН по ул. Амосова, 5, в Киеве. Строительство (реконструкция) указанного здания начато в декабре 2012 года. Заказчиком строительства является государственное предприятие «Укрмедпроектстрой».

Клиника Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского рассчитана на 80 коек. Планируется, что в этом учреждении будет предоставляться высокоспециализированное стационарное и амбулаторное лечение ВИЧ-положительным больным и больным вирусными гепатитами. Отделения клиники обеспечены современным медицинским оборудованием.

До начала работы клиники амбулаторный прием ВИЧ-положительных больных проводится по адресу ул. Амосова, 5 на первом этаже административного корпуса. Амбулаторный прием больных СПИДом не прекращался. Все пациенты клиники получают антиретровирусную терапию в полном объеме.

Стационарное лечение ВИЧ-положительных пациентов клиники проводится в Киевском городском центре СПИДа по адресу ул. Отдыха, 11.

Стационарное лечение больных вирусными гепатитами проводится в Александровской больнице города Киева по адресу ул. Шелковичная, 39/1.