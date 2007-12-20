В Министерстве здравоохранения состоится представление новоизбранного министра Василия Князевича

Киев. 20 декабря. УНИАН. Сегодня в 12.00 в Министерстве здравоохранения Украины состоится представление новоизбранного министра Василия КНЯЗЕВИЧА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, мероприятие состоится по адресу: ул. Грушевского, 7 (2-й этаж, конференц-зал).

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