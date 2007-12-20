Украина продолжает вымирать?
10:21, 20 декабря 2007Страна
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Нас уже - 46,5 млн
Число украинцев ежегодно уменьшается - такие неутешительные данные приводит Государственный комитет статистики, сообщает "5 канал".
Лишь на протяжении 2007-го количество соотечественников упало до уровня 46 миллионов 490 тысяч человек.
За первые 10 месяцев этого года в стране родилось вдвое меньше меньше украинцев, чем умерло. А количество бракосочетаний и в этом году намного меньше, чем разводов.
Ещё в 2002-м, когда проводили последнюю перепись, в Украине жило свыше 48 миллионов человек.
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