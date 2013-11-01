Права детей с особыми потребностями нарушаются - Павленко

Президент Украины Виктор Янукович требует усовершенствования работы всех органов власти в сфере обеспечения права ребенка с особыми потребностями на получение качественного образования.

Об этом Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко заявил во время пресс-конференции в Хмельницком, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Несмотря на все серьезные изменения и сдвиги, произошедшие за это время во исполнение Указа Президента, право ребенка с особыми образовательными потребностями на качественное образование нарушается практически во всех регионах», - сказал он.

Павленко проинформировал, что по результатам инициированного им мониторинга был выявлен ряд нарушений. В частности, по его словам, речь идет о «беспорядке в оформлении документов» о зачислении ребенка в специальное учебное заведение.

Впрочем, по убеждению Уполномоченного Президента, главным нарушением является игнорирование семьи как серьезного аспекта социализации ребенка.

«К сожалению, часто мы выявляем несоответствие диагноза реальному состоянию развития ребенка. По выявленным фактам мы уже обратились в Генеральную прокуратуру Украины», - подчеркнул Павленко.

Он заметил, что мониторинг был проведен в Ивано-Франковской, Ривненской, Черкасской, Донецкой, Хмельницкой областях, Автономной Республике Крым.

В результате консультаций с детскими психиатрами, проверки деятельности психолого-медико-педагогических консультаций в Украине, специальных школ-интернатов Уполномоченный Президента по правам ребенка обратился к Министерству образования и науки и Министерству здравоохранения с требованием принять меры по усовершенствованию практики обеспечения образованием детей с особыми потребностями.

В частности, Уполномоченный Президента требует обеспечить объективную диагностику детей врачами-психиатрами; предоставлять ребенку и его родителям развернутые психолого-педагогические рекомендации, чтобы близкие и родные могли содействовать развитию ребенка, а не причинять вред; установить обязательное раз в году дополнительное изучение состояния ребенка для того, чтобы зафиксировать прогресс или регресс ребенка и дать в заключении оценку профессиональности действий педагогов и роли родителей; максимально обеспечить участие родителей, родных ребенка в процессе коррекции его развития.

Как сообщалось, в соответствии с Указом Президента от 16 декабря 2011 года «О вопросе по обеспечению реализации прав детей в Украине», Министерству образования и науки, молодежи и спорта было поручено усилить гарантии реализации права ребенка на семейное воспитание при решении вопросов направления детей с особыми образовательными потребностями в соответствующие учебные заведения. Речь идет, в частности, об усовершенствовании работы психолого-медико-педагогических консультаций, предоставляющих рекомендации относительно формы обучения ребенка, а также порядка предоставления психиатрической помощи детям.