Оснований для повышения цен на лекарства от простуды нет

Оснований для повышения цен на лекарства от простуды и гриппа в Украине нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай Азаров написал на своей странице в Facebook, отвечая на вопросы пользователей сети.

“Хочу сказать ответственно, что абсолютно никаких оснований для повышения цен на лекарства нет”, - подчеркнул он.

Премьер пообещал дать поручение усилить контроль в осенний период за ценами в аптеках, “чтобы никто не думал наживаться на очевидном сезонном повышении спроса на противогриппозные препараты”.

Кроме того, Азаров напомнил, что недавно правительство, рассматривая итоги реализации пилотного проекта по снижению цен на препараты от гипертонических болезней, приняло решение о распространении в несколько этапов этой практики и на другие группы препаратов.