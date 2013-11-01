В Хмельницком нужно построить детскую областную больницу

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко пообещал обратиться в Кабинет министров Украины с просьбой предусмотреть средства на строительство Хмельницкой областной детской больницы в госбюджете на 2014 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня Павленко сказал на пресс-конференции в Хмельницком.

По его словам, Хмельницкий – единственный областной центр в Украине, в котором отсутствует полнопрофильная областная детская больница. В настоящее время областным руководством подготовлена сметная документация этого объекта. Общая сметная стоимость строительства областной детской больницы составляет 99 млн. грн.

“Я со своей стороны буду обращаться в Кабмин, чтобы средства на строительство Хмельницкой областной детской больницы были предусмотрены в госбюджете на следующий год”, - заметил Павленко.

В настоящее время роль областной детской больницы выполняет Хмельницкая детская городская больница.