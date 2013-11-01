Обеспечивают права осужденных, которые находятся на лечении

Внефракционный народный депутат Владимир Купчак зарегистрировал в Верховной Раде законопроект относительно обеспечения прав взятых под стражу и осужденных лиц, которые находятся на лечении.

Как сообщается на сайте ВР, в частности, проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации законодательства о предварительном заключении и обеспечении конституционных прав и свобод лиц, взятых под стражу, лиц, осужденных к лишению свободы, а также осужденных, которые находятся на лечении в заведениях здравоохранения за пределами учреждений исполнения наказаний) зарегистрирован в парламенте сегодня, 1 ноября.

В то же время ни текст законопроекта, ни пояснительная записка к нему пока не доступны для ознакомления.