Что в украинском мясе?

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины проверит качество мяса, произведенного на отечественных предприятиях, в ответ на претензии Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор), которое только в октябре ввело ограничения на поставку в РФ продукции с трех украинских мясоперерабатывающих предприятий.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на слова заместителя главы Госветфитослужбы Виталия Башинского.

«Будет проведено расследование, составлены определенные отчеты, которые будут направлены в Россельхознадзор. Мы сможем или получить положительный ответ и открытие предприятий, или подтверждение того, что Украина приняла недостаточное количество мер, на их взгляд, и предприятия будут закрыты», - цитирует пресс-служба Башинского.

При этом он отметил, что это является исключительно производственным процессом.

Как сообщал УНИАН, 30 октября Россельхознадзор ограничил поставки продукции в Россию предприятий «ПКП Прилуки-Агропереработка» (Черниговская обл.) и «Тавр-Плюс» (Донецкая обл.) в связи с ее несоответствием требованиям по микробиологическим показателям.

4 октября Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку в страну продукции украинского производителя мясоколбасных изделий «Конотопмясо» (Сумская обл.) в связи с обнаружением в ней недопустимого количества микроорганизмов.

Кроме того, Россельхознадзор с 14 ноября 2013 года вводит режим усиленного лабораторного контроля для Ивано-Фраковского мясокомбината в связи с выявлением вредных веществ в продукции предприятия.