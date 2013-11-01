В Беларуси с 1 ноября выросли детские пособия

Беларуси с 1 ноября текущего года возрастают детские пособия. Об этом УНИАН сообщили в отделе народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси.

«В связи с вступлением в силу новой редакции закона «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» с 1 января 2013 года размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет дифференцируется в зависимости от количества детей, воспитываемых в семье. На первого ребенка он составляет 35% среднемесячной заработной платы, на второго и последующих детей - 40%. Пособие на ребенка-инвалида назначается и выплачивается в размере 45% среднемесячной заработной платы независимо от очередности рождения детей в семье», - говорится в сообщении.

Для расчета размера этого вида пособия с 1 ноября 2013 года по 31 января 2014 года применяется среднемесячная заработная плата за III квартал 2013 года. По данным Национального статистического комитета Беларуси, этот показатель в июле-сентябре составил 5 млн 460 тыс. 345 рублей (592 долл.). Соответственно, с ноября размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет на первого ребенка – 1 млн 911 тыс. 100 рублей (207 долл.), на второго и последующих детей – 2 млн 184 тыс. 100 рублей (237 долл.), на ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет – 2 млн 457 тыс. 200 рублей (266 долл.).

«Проживающим на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения или с правом на отселение пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, как и ранее, назначается и выплачивается в размере 150% к установленному законом», - отметили в Минтруда и соцзащиты Беларуси.

Единовременное пособие при рождении первого ребенка составит с ноября 10 млн 475 тыс. 300 рублей (1135 долл.), при рождении второго и последующих детей – 14 млн 665 тыс. 400 рублей (1589 долл.).

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, составит 1 млн 47 тыс. 500 рублей (114 долл.).

Ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, на ребенка-инвалида с ноября равняется 733 тыс. 300 рублей (79 долл.), на других детей в семье – 523 тыс. 800 рублей (57 долл.); ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет – 1 млн 47 тыс. 500 рублей (114 долл.); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - 733 тыс. 300 рублей (79 долл.).

Справка УНИАН. В 2013 году размеры пособий на детей пересматривались трижды в связи с ростом среднемесячной заработной платы и увеличением бюджета прожиточного минимума (с 1 февраля, 1 мая и 1 августа).