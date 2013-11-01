Упрощена процедура получения пособия при рождении ребенка

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сокращения количества документов для получения государственного пособия при рождении ребенка».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 10 октября.

В частности, согласно принятому закону, в Законе “О государственной помощи семьям с детьми” статья 10-я "Право на пособие при рождении ребенка" определяет, что пособие при рождении ребенка по данному закону предоставляется одному из родителей ребенка (опекуну), с которым постоянно проживает ребенок. Единоразовая помощь, назначенная опекуну, считается собственностью ребенка.

Статья 11 дополняется четырьмя новыми частями, согласно которым для назначения пособия при рождении ребенка в орган труда и социальной защиты населения при условии предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, и свидетельства о рождении ребенка подается заявление одного из родителей (опекуна), с которым постоянно проживает ребенок.

Заявление складывается в произвольной форме с указанием данных для регистрации места проживания ребенка.

Данный перечень документов является исчерпывающим.

Орган труда и социальной защиты населения по месту жительства одного из родителей (опекуна), с которым постоянно проживает ребенок, или по месту рождения ребенка после обращения одного из родителей (опекуна) по назначению пособия при рождении ребенка: самостоятельно получает от органов государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений, из государственных реестров и в порядке обмена информацией все необходимые данные для назначения такого пособия; направляет центральному органу исполнительной власти, которая реализует государственную политику в сфере регистрации физических лиц, данные для регистрации места проживания ребенка, которое указало лицо, обращающееся за пособием.

Статья 6 Закона “О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине” дополняется новой частью, согласно которой регистрация места проживания новорожденного ребенка осуществляется также на основании направленных органами социальной защиты населения данных, указанных законным представителем, с которым постоянно проживает ребенок, в заявлении о назначении пособия при рождении ребенка.