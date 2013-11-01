Чем полезны плоды хурмы

Плоды хурмы содержат: витамины – А, В1, В2, Р, РР, С, белки, углеводы, органические кислоты, сахарозу, глюкозу, дубильные вещества, большое количество воды, золу, калий, кальций, магний, фосфор, медь, марганец, железо.

Хурма содержит в 2 раза больше пищевых волокон и полезных микроэлементов, чем яблоки и большое количество антиоксидантов.

Хурма является диетическим продуктом, она помогает избавиться от лишнего веса.

Врачи рекомендуют употреблять её при расстройстве желудка, болезнях сердечнососудистой системы, почек, щитовидной железы, для профилактики и лечения атеросклероза.

Хурма укрепляет иммунитет, помогает сохранять высокую работоспособность, активно борется с последствиями стрессов. Хурма одновременно и тонизирует и расслабляет организм. Днём хурма помогает не клевать носом, а ночью крепко спать. Её советуют есть при простуде, анемии, ослабленном зрении.