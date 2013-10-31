4 неожиданных источника головной боли

Головные боли обычно являются следствием переутомления или напряженной работы, при условии, если человек здоров. Однако вы удивитесь, когда узнаете, что есть и другие, неожиданные источники головных болей.

Заколки для волос. Тугие хвосты, косы и гульки - еще одна причина того, почему головные боли постоянно вас донимают. Слишком сильно затянутые волос стягивают кожу головы. Примерно то же самое делают галстуки, слишком тесные шапочки или шляпки.





Физическая активность. Физические упражнения, и секс в том числе, иногда могут выйти и боком. Во время интенсивных нагрузок происходит напряжение мышц шеи и лица, пульс учащается и подскакивает артериальное давление, в итоге - головная боль обеспечена.

Осанка. Удобное рабочее место может устранить регулярные головные боли не хуже обезболивающих, особенно если человек проводит в положении сидя почти весь день. Сутулость, неудобные позы из-за спинки стула, слишком высокого или слишком низкого стола - вот отчего у людей часто болит голова.

Голод. Голод - не менее, казалось бы, странная причина, но он тоже негативно влияет на самочувствие человека. Дело в том, что когда человек пропускает еду, у него в крови падает уровень сахара. Это стимулирует нервные окончания и вызывает головные боли. "Лечиться" сладким специалисты не рекомендуют - сахар в крови резко поднимется, но упадет так же резко, что только усилит боль.