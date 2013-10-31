Население Украины не понимает сути медицинской реформы - эксперты

Население Украины не понимает сути медицинской реформы, отмечают участники круглого стола «Реформа охраны здоровья в Украине: идея и реалии».

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, координатор проекта «Анализ реформы охраны здоровья» Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий, отметила, что за два года, на протяжении которого продолжается медицинская реформа, не было принято четкой модели реформирования системы здравоохранения. Население, даже в пилотных регионах, не понимает, для чего эта реформа, в чем она заключается, подчеркнула Бетлий.

«В презентациях Министерства здравоохранения были представлены схемы, но это не является развернутой моделью оказания медицинской помощи. Когда мы общались с представителями местной власти, нам власть подчеркнула: если бы Минздрав четко объясни, что же мы строим, то реформа на местах шла бы более взвешенно, более эффективно и с меньшими проблемами для населения, которое столкнулось с этой реформой. Как для врачей, так и для пациентов. Реформа медицинской отрасли была законодательно начата в 2012 году, а фактически ее начало внедрения – текущий год: без поддержки, без разъяснений, без четкого плана преобразований», - сказала Бетлий.

По ее словам, власть до сих пор не ответила на вопрос четко – какие изменения необходимы, какие принципы финансирования здравоохранения являются плодотворными.

«Реформа медицинской отрасли необходима, потому что в Украине доступ к качественной медицинской помощи ограничен. Бедное население не имеет доступа к медицинской помощи. В то же время недостаточное бюджетное финансирование расходуется неэффективно и финансирует даже те койки, которые не работают. В то же время состояние здоровья пациентов остается неудовлетворительным, в частности, по показателю ожидаемой продолжительности жизни. По нему Украина очень отстает от стран ЕС. Одной из причин смертности являются болезни кровообращения, в частности, инсульты. Чтобы уменьшить смертность от этой болезни, нужна существенная профилактика. Ею сегодня в Украине не занимается ни один врач», - сказала эксперт.

Бетлий отметила, что мировая практика свидетельствует - для эффективных изменений в медицине нужно сильное первичное звено медицинской помощи.

«Это - первый контакт пациента в системе здравоохранения. Чаще всего эта система построена на оказании помощи врачами общей практики или семейными врачами, которые отвечают за комплексное лечение. Вместо этого в Украине в поликлиники пациенты чаще ходят к узким специалистам. Сами делают себе маршрут и сами решают, к какому врачу идти и к кому прислушиваться», - сказала Бетлий.

В свою очередь, председатель Донецкой областной ассоциации врачей общей практики-семейной медицины, член правления Украинской ассоциации семейной медицины Сергей Северин высказал убеждение, что «в таком виде результаты пилотов нельзя имплементировать на всю Украину».

«Нет хронометражных исследований, возможно ли в реальной ситуации выполнить все требования приказов, рекомендаций и постановлений по выполнению медицинской реформы. Есть очень много проблем и даже если проблемы на поверхности и их все видят, своевременно не принимаются меры для их коррекции. Необходимо проводить очень серьезные исследования, провести очень серьезную работу, анализ, в первую очередь, за счет привлечения к этой проблеме врачей-практиков. Если мы посмотрим состав совета по информированию Минздрава, то там лишь один практикующий врач», - сказал Северин.