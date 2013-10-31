В пятницу, 1 ноября, в Украине похолодает.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра будет сохраняться переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью будет составлять 0-5° тепла, на Закарпатье и побережье Крыма - 6-11°; днем - 9-14°, в западных областях, Крыму и на юге Одесской области – до 17°.

По Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - 0-5° тепла, днем - 9-14°.

По г. Киеву переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - 2-4° тепла, днем - 11-13°.