Прокуратура проверит законность отмены каникул на Закарпатье

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась к прокурору Закарпатской области Владимиру Корбаню с предложением проверить законность принятия в Закарпатской области решения о перенесении осенних каникул в общеобразовательных учебных заведениях на зимний период.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного ВР по правам человека.

Как известно, в Закарпатской области решениями некоторых городских органов власти осенние каникулы в общеобразовательных учебных заведениях были перенесены, что вызвало возмущение у школьников и их родителей, которые прибегли к мирным акциям протеста.

Уполномоченный по правам человека в своем письме подчеркнула, что в соответствии с Государственными санитарными правилами и нормами устройства, содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-воспитательного процесса, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Украины и согласованными Министерством образования и науки, предусмотрено, что на протяжении учебного года для учеников проводятся осенние, зимние и весенние каникулы общим объемом не менее 30 дней.

В этом году Министерство образования и науки определило проведение осенних каникул с 28 октября до 3 ноября. Вместе с тем, график ученических каникул может изменяться с учетом местных особенностей и климатических условий по согласованию с соответствующими местными органами управления образования, но это не предусматривает полной отмены одного из видов каникул.

В то же время Лутковская обратила внимание и на то, что Государственные санитарные правила и нормы устройства, содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-воспитательного процесса – это обязательный для выполнения документ, который регламентирует безопасные для здоровья детей и подростков условия учебы и воспитания, которые способствуют повышению их работоспособности, улучшают психофизическое развитие и укрепляют здоровье.

Информация о принятых решениях от прокурора Закарпатской области ожидается в течение недели.

Как сообщал УНИАН, 28 октября около 2 тысяч школьников и их родителей собрались на митинг перед зданием Ужгородского городского совета. Участники акции протеста бросали в мэрию конфетами, туалетной бумагой, пластиковыми бутылками и куриными яйцами, протестуя против отмены осенних каникул. После этого протестующие прошли к зданию Закарпатской облгосадминистрации, которое издало распоряжение о рекомендации органам местного самоуправления перенести осенние каникулы в учебных заведениях области, которые должны были проходить с 28 по 31 октября, и присоединить их к зимним каникулам в этом же учебном году.