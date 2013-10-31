Чем полезны ягоды чёрной бузины

Ягоды, листья и кора бузины лечат органы пищеварительной системы, суставы, сердце, чистят кровь и даже помогают при "падучей болезни". К такому выводу пришла фитотерапевт Оксана Григоренко.

"О лечебных свойствах бузины знали еще наши мудрые предки, свои знания передавали из поколения в поколение. Например, издревле кусты бузины люди сажали возле дома как оберег, лечились ими. В первую очередь от "падучей болезни" (эпилепсии), запоров. Брали одну столовую ложку измельченных листьев, заливали стаканом кипятка, настаивали и пили, чтобы нормализовать функцию пищеварительных органов, желудка и кишечника", - рассказывает Оксана Анатольевна.

Бузина - хорошее общеукрепляющее средство, которое благотворно влияет на гормональные железы. Когда человек длительное время болеет, такие железы работают менее эффективно. Врачи, как правило, выписывают больным гормональные препараты.

"А можно воспользоваться хорошими помощниками - созревшими черными ягодами. Из них выжимают сок и пьют. Вследствие такого лечения гормональная система (щитовидная и поджелудочная железы, надпочечники) будет хорошо работать", - продолжает фитотерапевт.

Недозрелые плоды лучше лечат кишечник при расстройствах, а созревшие и перезревшие - наоборот, при запорах. Врач советует, на зиму запастись листьями, ягодами и корой бузины. Черные ягоды срывать с плодоножками (целыми гроздьями), помыть и высушить в печи или духовке. Затем отделить плоды и хранить всю зиму.

Издавна знали, очень полезно пить чай из ягод бузины. Такой напиток улучшает состояние при параличах, например после инсультов. При гриппе, ангине или недолеченной простуде помогает настой из бузины. Это хорошее потогонное, жаропонижающее, отхаркивающее, мочегонное средство, которое, к тому же, усиливает защитные силы организма. Столовую ложку сухих цветков надо залить стаканом кипятка (плоды можно 1 минуту проварить на слабом огне), настоять 20 минут. Процедить, можно добавить пол чайной ложки меда. Пить по четверти стакана четыре раза в день за 15-20 минут до еды.

Если необходимо почистить кровь (когда на коже возникают фурункулы), ежедневно нужно пить по стакану свежего сока из ягод бузины со столовой ложкой меда (в три-четыре приема).

При простуде, гриппе столовую ложку высушенных плодов заваривают стаканом кипятка, настаивают 20 минут, процеживают, добавляют столовую ложку меда. Принимают по четверти стакана четыре раза в день. Это замечательное потогонное средство.

Чтобы избавиться от кашля, столовую ложку ягод (лучше - цветков) заливают 0,5 л кипятка, настаивают 30 минут или больше. Затем процеживают и пьют теплым по 1-2 стакана на ночь. Можно подсластить медом, сахаром или добавить молоко.

Листья бузины используют как внешние лекарства. Молодые листочки заваривают в молоке. Это замечательное противовоспалительное средство при ожогах, фурункулах, опрелости у детей и взрослых.

Отвар цветков помогает при болях в сердце, частом сердцебиении, миокардите. Столовую ложку ягод заливают стаканом кипятка, кипятят около 10 минут на слабом огне, процеживают. Пьют по полстакана три-четыре раза в день до еды.