Кабмин одобрил новый порядок пересчета чернобыльских пенсий

Правительство утвердило новый Порядок мартовского пересчета пенсий, который обеспечит ежегодное повышение выплат 12 млн. пенсионерам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики со ссылкой на министра Наталию Королевскую.

По ее словам, такое решение было принято вчера в ходе заседания Кабинета министров.

«Еще в мае парламент принял разработанный Минсоцполитики закон, по которому при ежегодном мартовском пересчете пенсий не должно учитываться повышение пенсий в предыдущем году, как это было раньше. И именно во исполнение данного закона сегодня правительство приняло Порядок проведения такого пересчета. Таким образом, свыше 12 млн. украинских пенсионеров будут ежегодно получать повышение пенсий», - сказала она.

Королевская объяснила, что для пересчета пенсии применяется размер заработной платы, из которой назначена (перечислена) пенсия, сложившийся на 1 марта года, в котором производится пересчет.

«Предложенный нами подход позволит ликвидировать разрывы в размерах пенсий и ежегодно осовременивать их размер, поскольку пересчет будет опираться на рост средней заработной платы. Кроме того, при наличии средств в бюджете Пенсионного фонда, повышение будет возможным боле чем на 20% от такого роста», - сказала она.

Королевская отметила, что принятый Порядок пересчета пенсионных выплат касается следующих видов пенсий: страховых, научных, военных срочной службы и чернобыльских.

Как сообщалось, в Украине 1 июля вступил в силу закон № 231-VII «О внесении изменений в некоторые законы Украины о назначении и индексации пенсии».

Законом урегулирован ряд вопросов пенсионного обеспечения: о зачислении в страховой стаж времени пребывания в отпуске по беременности и родам, о выплате пенсии по потере кормильца детям, достигшим 18-летнего возраста, в период перерыва в учебе, об изменении механизма пересчета пенсий с 1 марта каждого года, об оптимизации зарплаты для исчисления пенсии путем первоочередного исключения периодов получения пособия по безработице, об усовершенствовании механизма определения среднемесячного коэффициента зарплаты лица в случае, когда есть неполные месяцы страхового стажа.