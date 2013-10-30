Заболеваемость гриппом и ОРВИ не превысила эпидпорога

В Украине в течение минувшей недели, 21-27 октября, показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превысили эпидемические пороги ни в одном регионе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения со ссылкой на данные Центра гриппа и ОРВИ Центральной СЭС.

За отчетную неделю острыми респираторными инфекциями (ОРИ), гриппоподобными заболеваниями (ГПЗ) и тяжелыми ОРИ заболели 178 тыс. 114 человек, среди них 120 тыс. 925 (67,9%) составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости ОРИ, ГПЗ и ТОРИ (суммарно) среди населения Украины составляет 39,2 на 10 тысяч. Наивысший показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киевской области – 82,3, а наименьший в Харьковской области – 15,1 на 10 тысяч населения.

За отчетную неделю было госпитализировано 6 тыс. 537 человек, среди них – 5 081 (77,7%) составляли дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уменьшился темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей до 17 лет, он составляет, соответственно, 3,0 и 1,1%.

За 43-ю неделю 2013 года на территории Украины летальных случаев среди больных гриппом и ОРВИ не зарегистрировано, как и за предыдущую неделю. В целом эпидемическая ситуация относительно заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине отвечает среднегодовому уровню для соответствующего времени года, отметили в Минздраве.

Общее количество вакцинированных против гриппа составило 46 424 чел. За отчетную неделю привито против гриппа 25 385 чел., что в 1,6 раза больше, чем за прошлую неделю.