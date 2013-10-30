Хирургическое вмешательство может повлиять на грудь
Все в организме взаимосвязано
Все в организме взаимосвязано.
Изменение показателей одного гормона запускает цепочку связей с другими гормонами, стремящихся к равновесию. Роды также в корне меняют гормональный баланс, но это естественный процесс, а все, что естественно, не приводит к патологии.
Аборты – это сильнейший гормональный стресс для организма, приводящий к дисбалансу всех систем организма.
Риск развития рака после операций увеличивается в два раза.
Ушибы и разрезы, например после маститов, крайне негативно сказываются на молочной железе. В этой связи очень важно информировать заранее рожениц о соблюдении определенных правил при вскармливании, чтобы предупредить частые случаи застоя молока из-за неправильного сцеживания, приводящие к маститам. Каких-то сведений об особом влиянии операций на формирование кист нет.
Не заболевания того или иного органа влияют на развитие болезней других органов, а гормональный дисбаланс влияет на развитие болезней. В подавляющем большинстве случаев взаимосвязи между различными кистами не существует.
Никто не отслеживает, что через несколько лет происходит с теми пациентками, которые увеличили себе грудь.
Однако лучше избегать всего, что неестественно. Любой разрез травмирует сосуды, нервные окончания, а значит, меняется кровоснабжение, питание, имплантированный протез тем или иным путем оказывает давление на окружающие ткани, что, конечно, нежелательно.