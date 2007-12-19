В Украину разрешили ввозить метадон

Сегодня, 19 декабря, комитет по контролю за наркотиками выдал Государственной акционерной кампании Лекарства Украины сертификат на ввоз в Украину лекарственного наркотического препарата Метадол (метадона гидрохлорид) для потребностей заместительной поддержки.

Как сообщает пресс-служба Международного Альянса по ВИЧ/СПИДу в Украине, общий объем поставки первой партии препарата в Украину составляет 29,5 кг, что позволит обеспечить лечение ЗПТ для 2220 пациентов.

Данный препарат канадского производства стоит в 21 раз дешевле, чем индийский препарата Еднок, который в настоящее время применяется в программах ЗПТ в Украине.

Следует отметить, что ввоз данного препарат в Украину осуществился благодаря тому, что 12 декабря этого года был выдан соответствующий Указ Президента Украины "О дополнительных мероприятиях по противодействию ВИЧ-инфекции/Спида в Украине".

Таким образом, позволив ввоз препарата в Украину, государство де-юре выполнило одно из основных условий Глобального фонда для предоставления Украине международной помощи на выполнение программы из противодействия ВИЧ/СПИДа на период 2007-2012 годов общим объемом финансирования 151 млн.

В настоящее время 536 наркозависимых, две трети из которых являются ВИЧ-позитивными, получают заместительную терапию с использованием бупренорфину в 10 городах Украины в рамках проектов, которые внедряются Альянсом-Украина при поддержке Глобального фонда.

А теперь благодаря применению нового препарата уже в следующем году на базе 54 медицинских учреждений в 23-х областях Украины лечение будут получать по меньшей мере 3 тысячи наркозависимых.

Заместительная поддерживающая терапия (ЗПТ) – это метод лечения наркозависимости и профилактики распространения ВИЧ и гепатитов. И в 2005 году основные препараты ЗПТ- метадон и бупренорфин, были внесены в перечень жизненно необходимых лекарственных средств, которые применяются в программах лечения зависимости от наркотиков.

Корреспондент.net