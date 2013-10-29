Ежегодно в Украине случается более 111 тысяч инсультов

Ежегодно в Украине случается более 111 тысяч новых случаев инсульта.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила главный внештатный специалист по вопросам неврологии Министерства здравоохранения Украины профессор Тамара Мищенко.

По ее словам, инсульты являются основной причиной смертности и инвалидизации населения.

"В прошлом году в нашей стране произошло 111 615 новых случаев инсульта, треть этих случаев - у людей трудоспособного возраста. 297 на сто тысяч населения. В то же время в Европе этот показатель - 200 на сто тысяч населения. Умирают в результате инсульта в Украине более 40 тысяч людей, в прошлом году - более 41 тысячи. Многие инсульты в нашей стране - это кровоизлияния. Причиной кровоизлияния является нелеченная гипертензия или леченная неэффективно, злоупотребление алкоголем, сахарный диабет", - отметила Мищенко.

По ее словам, ежегодно в мире происходит 16 млн. инсультов, треть всех инсультов - в странах со средним или низким уровнем доходов. «10% население умирает в результате мозгового инсульта, люди, которые остались живыми после инсульта, становятся инвалидами, 30% нуждаются в сторонней помощи. Инсульты - чрезвычайно актуальная медико-социальная проблема", - отметила Мищенко.

Профессор подчеркнула, что инсульт - болезнь, которую можно предотвратить, если у человека развивается инсульт, наблюдаются первые признаки, нужно срочно вызывать "скорую" и такой больной должен быть госпитализирован.

Первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Качур, ссылаясь на данные статистики, сообщил, что в мире каждую вторую секунду у кого-то случается инсульт, каждый шестой умирает в результате инсульта.

"Украина начала активную борьбу с артериальной гипертензией, которая является главным фактором возникновения инсульта. Почти год в Украине действует пилотный проект относительно государственного регулирования цен на лекарства для лечения лиц с гипертонической болезнью. Мы видим существенный результат, пациенты начали обращать внимание на здоровье, проходят плановое обследование и обязательное измерение артериального давления. Разработаны рекомендации для пациентов с высоким риском осложнений. На реализацию пилотного проекта на 2013 год правительством выделено почти 192 млн. грн. Количество лиц, которые получили лекарственные средства, по минимальной стоимости в целом по Украине - почти 5 млн. человек. Ответственность за состояние здоровья человек должен нести лично. Он должен отвечать перед собой, семьей, государством. Если государство предоставляет возможность пользоваться бесплатными лекарствами или реимбурсированными, нужно эту возможность использовать", - сказал Качур.

В то же время президент Украинской ассоциации борьбы с инсультом профессор Николай Полищук подчеркивал, что из 12 млн. людей, имеющих гипертоническую болезнь, лишь 5 млн. идут на возмещение или бесплатное получение лекарств.

"Нужно говорить, что люди должны думать о своем здоровье и там, где государство выделяет средства, нужно их максимально использовать. К сожалению, хуже всего эта программа применяется в Киеве. Предоставили средства, просят - берите... Пациентов нужно "притянуть" к этой программе, потому что лишь 5 млн. используют возможность, предоставленную Минздравом. И мы будем иметь результат через 2-3 года - уменьшение количества инфарктов и инсультов. В Украине неинфекционные болезни и травматизм - 94% в структуре смертности населения и только 6% занимают инфекционные и другие болезни. Инсульт занимает второе место по смертности в Украине, а по инвалидизации - первое место", - сказал Полищук.