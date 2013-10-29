Завтра в Украине +22°

30 октября на Прикарпатье и юге Украины температура будет достигать 22° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, осадков не предполагается, лишь в западных, а днем местами и в северных областях возможен небольшой дождь. Ночью и утром на большей части территории страны местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - 8-13°; днем - 13-18°, на Прикарпатье, Одесской области и в Крыму - местами 20-22°.

По Киевской области переменная облачность. Ночью без осадков, местами туман; днем местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - 8-13°, днем - 13-18°.

По г. Киеву ночью без осадков, слабый туман; днем местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - 10-12°, днем - 16-18°.