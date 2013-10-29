Как вовремя выявить описторхоз
Боль в мышцах, раздражительность
Описторхоз – заболевание, вызываемое плоским червем «кошачья двуустка», или по латыни – «opisthorchis felineus».
В народе эту группу заболеваний лаконично называют «глисты». Промежуточным хозяином, в котором глист «дозревает», является речная рыба. Практически любое млекопитающее, питающееся рыбой, может заразиться описторхозом.
В основном этот червь живёт в кошках и собаках, но человек двуустке нравится больше всего. В человеческом организме описторхоз может циркулировать десятилетиями. Первоначально описторхоз поражает кишечник и печень.
Симптомы описторхоза:
Заболевание начинает проявлять себя через две – четыре недели после заражения.
Повышается температура до 38 градусов, появляется слабость, потливость.
Постепенно развивается боль в мышцах и суставах.
Появляется головная боль, нарушения в работе нервной системы – чрезмерная возбудимость или заторможенность, раздражительность.
По мере накопления ядов в организме симптомы отравления нарастают – появляется понос и рвота.
Симптомом описторхоза также являются увеличенные лимфоузлы
При поражении паразитом печени кожа приобретает желтушный цвет, желтеют белки глаз, слизистые.
При запущенном описторхозе может развиться хронический гепатит, цирроз и даже злокачественная опухоль – гепатоцеллюлярная карцинома.
Если двуустка поселяется в поджелудочной железе, то основным симптомом будет боль, отдающая в левое плечо, спину, левую половину грудной клетки.
Эту боль можно спутать с кардиологической болью при стенокардии или инфаркте.При сильном поражении кишечника возникает боль в правом подреберье, вздутие живота. Боль – постоянная, приступообразная.
Хронический описторхоз часто прячется под диагнозом хронический гастродуоденит, гастрит, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, холецистит.
Если вы часто питаетесь рыбой, готовите её сами, и у вас появились похожие симптомы – сдавайтесь врачу. Элементарные анализы покажут, есть ли у вас описторхоз или нет. Описторхоз при своевременном обращении полностью излечим. Лечение, как правило, проходит в домашних условиях.