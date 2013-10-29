Как вовремя выявить описторхоз

Описторхоз – заболевание, вызываемое плоским червем «кошачья двуустка», или по латыни – «opisthorchis felineus».

В народе эту группу заболеваний лаконично называют «глисты». Промежуточным хозяином, в котором глист «дозревает», является речная рыба. Практически любое млекопитающее, питающееся рыбой, может заразиться описторхозом.

В основном этот червь живёт в кошках и собаках, но человек двуустке нравится больше всего. В человеческом организме описторхоз может циркулировать десятилетиями. Первоначально описторхоз поражает кишечник и печень.

Симптомы описторхоза:

Заболевание начинает проявлять себя через две – четыре недели после заражения.

Повышается температура до 38 градусов, появляется слабость, потливость.

Постепенно развивается боль в мышцах и суставах.

Появляется головная боль, нарушения в работе нервной системы – чрезмерная возбудимость или заторможенность, раздражительность.

По мере накопления ядов в организме симптомы отравления нарастают – появляется понос и рвота.

Симптомом описторхоза также являются увеличенные лимфоузлы

При поражении паразитом печени кожа приобретает желтушный цвет, желтеют белки глаз, слизистые.

При запущенном описторхозе может развиться хронический гепатит, цирроз и даже злокачественная опухоль – гепатоцеллюлярная карцинома.

Если двуустка поселяется в поджелудочной железе, то основным симптомом будет боль, отдающая в левое плечо, спину, левую половину грудной клетки.

Эту боль можно спутать с кардиологической болью при стенокардии или инфаркте.При сильном поражении кишечника возникает боль в правом подреберье, вздутие живота. Боль – постоянная, приступообразная.

Хронический описторхоз часто прячется под диагнозом хронический гастродуоденит, гастрит, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, холецистит.

Если вы часто питаетесь рыбой, готовите её сами, и у вас появились похожие симптомы – сдавайтесь врачу. Элементарные анализы покажут, есть ли у вас описторхоз или нет. Описторхоз при своевременном обращении полностью излечим. Лечение, как правило, проходит в домашних условиях.

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