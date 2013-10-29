Что в украинской сметане

Сметану Центр Экспертиз "Тест" тестирует регулярно, но перепроверить молочные продукты никогда лишним не будет. Тем более что постоянно появляются новые марки. На этот раз в тесте 8 марок отечественной продукции, сметана 20-22% жира. У сметаны оценили маркировку и упаковку, к которым замечаний оказалось не много. А вот в ходе лабораторных исследований выяснилось, "кто есть кто" в сметанном мире. Некоторые образцы произвели очень неприятное впечатление. Так и хочется порой спросить, за что же так производители издеваются над потребителями?

Жир – вечная проблема молочных продуктов. Продукты с заниженной жирностью попадаются не часто, но все же, встречаются. Чаще всплывает подмена молочного жира различными заменителями. В таблице они названы молочный и немолочный жир. В молочных продуктах должен присутствовать только молочный жир, причем в количествах, заявленных на этикетке. Три образца сметаны - РадиМо", "Альма-Віта" и "Главмолоко" попались сразу и на заниженной жирности, и на наличии немолочных жиров, т.е. оказались фальсификатами. "РадиМо" содержала 18,2% жира вместо 20%, "Альма-Віта" – 14,5% (это даже не 15%-ная сметана!!!) вместо 21%, а "Главмолоко" - 16,7% вместо 21%. Т.е. экономят уже даже на растительных жирах. Продукция "Главмолоко" к тому же еще содержала крахмал, о котором ни слова не было сказано в составе.

Микробиология – еще одна вечная проблема молочных продуктов. Правда, нежелательный микроб – кишечная палочка была обнаружена только в одном из 8 протестированных образцов, в продукции "Главмолоко". Из полезной "живности" в сметане обязательно должны быть молочнокислые бактерии, причем не менее 1х107 штук в каждом грамме. С этим показателем справились все образцы сметаны.

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