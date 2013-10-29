Сегодня - Всемирный день борьбы с инсультом

Ежегодно 29 октября отмечается Международный День борьбы с инсультом (World Stroke Day) Всемирный день борьбы с инсультом.

В 2006 году Всемирная организация по борьбе с инсультом (World Stroke Organization, WSO) объявила 29 октября Международным Днем борьбы с инсультом (World Stroke Day), тем самым призвав к срочным активным действиям во всемирной борьбе против этого заболевания.

Инсульт - быстро развивающееся нарушение мозгового кровообращения, с одновременным повреждением ткани мозга и расстройством его функций. Основные причины инсульта - гипертоническая болезнь и атеросклероз. Также развитие инсульта возможно при заболеваниях сердца, например, ревматических пороках, осложненных мерцательной аритмией, и некоторых болезнях крови.

Врачи различают геморрагический инсульт и ишемический инсульт. Геморрагический инсульт выражается кровоизлиянием в мозг и обычно проявляется при гипертонической болезни вследствие физических или нервных перегрузок больного. Значительно чаще встречается так называемый ишемический инсульт, который связан с возникновением тромбоза (закупорки) кровеносного сосуда в мозге; закупорка сосуда может быть и атеросклеротической бляшкой, представляющей собой уплотнение на внутренней стенке артерии, или эмболом, т.е. кусочком тромба или бляшки, принесенным потоком крови из другого места. Чаще всего эмболический инсульт возникает при нарушениях сердечного ритма, особенно мерцательной аритмии. Как геморрагический, так и ишемический инсульт в наиболее тяжелых случаях приводит к инфаркту (омертвению) участка мозга, что клинически выражается парезами или параличами конечностей, нарушениями речи, глотания, тяжелыми расстройствами других жизненно важных функций организма.