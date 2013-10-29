Желатин укрепляет суставы

С наступлением осеннего сезона увеличивается наплыв пациентов, жалующихся на боль в суставах. "Суставы ноют, скрипят. Причем не только у пожилых людей, - рассказывает хирург г.Львова Мирон Осипович, - Причиной может стать нагрузка, неправильное питание, слабый иммунитет. Также - переохлаждение, травмы, малоподвижный образ жизни.

Кроме того, сезонные респираторные инфекции, которые увеличиваются в осенний период, также могут спровоцировать воспаление в суставах. Переохлаждения, осложнения после гриппа, ангины или отита часто вызывают ревматоидный полиартрит. Эти воспалительные процессы рушат суставы человека, поэтому лечить их необходимо как можно более оперативно.

Среди болезней суставов наибольшую распространенность получили артриты. Это заболевание может чаще поражает людей в возрасте от 30 до 50 лет, причем женщин ревматоидный артрит настигает в 3 раза чаще мужского населения. Это происходит потому, что женские половые гормоны умножают воспаление. При данном заболевании сустав становится горячим, припухлым, теряется его подвижность. Если артрит не лечить, человек в течение 1-2 –х лет может стать инвалидом. Из изменений тканей суставов начинаются артрозы.

Микротравмы хряща понемногу накапливаются, пациента начинает беспокоить боль, движения сустава ограничиваются, а дальше нередко возникает воспалительный процесс. С артрозом нельзя шутить и заниматься самолечением.

Поход к врачу увеличивает шансы на выздоровление. Помните, сустав – это не одни кости, а также хрящеватые соединительные ткани, состоящие из белка-коллагена. Поддержать их можно полноценным сбалансированным питанием.

Мирон Осипович советует есть блюда с желатином - желе, холодец, а также употреблять комплексы витаминов и минералов. Чтобы провести профилактику укрепления суставов необходимо ограничить потребление соли, которая задерживает жидкость в организме, увеличивая отечность суставов и заостряя воспаление.

telegraf.com.ua