Современные подходы к диагностике туберкулеза

Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Рината Ахметова "Развитие Украины", завтра в Киеве состоится научно-практическая конференция «Профилактика инфекционных заболеваний» 29 октября 2013 года.

Посещение конференции для ученых и медицинских работников бесплатное, но требуется предварительная регистрация на сайте по ссылкеили с 9:00 до 10:00 в день конференции на месте. В рамках конференции с докладом «Современные подходы к лабораторной диагностике туберкулеза» выступит менеджер по лабораторной диагностике фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Кристина Попова.