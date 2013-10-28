Современные подходы к диагностике туберкулеза
16:33, 28 октября 2013Страна
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В Киеве состоится конференция
Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Рината Ахметова "Развитие Украины", завтра в Киеве состоится научно-практическая конференция «Профилактика инфекционных заболеваний» 29 октября 2013 года.
Посещение конференции для ученых и медицинских работников бесплатное, но требуется предварительная регистрация на сайте по ссылке http://mediamed.com.ua/conference-osen-inf-reg или с 9:00 до 10:00 в день конференции на месте. В рамках конференции с докладом «Современные подходы к лабораторной диагностике туберкулеза» выступит менеджер по лабораторной диагностике фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Кристина Попова.
Дата проведения конференции: 29 октября 2013 года.
Место проведения: Большой конференц-зал НАН Украины
Адрес: г. Киев, ул. Владимирская, 55.
Регистрация: с 9:00 до 10:00.
Скачать программу и узнать больше о конференции «Профилактика инфекционных заболеваний» можно на сайте компании «МедиаМед» по ссылке http://mediamed.com.ua/conference-osen-inf
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