До конца октября в Украине будет очень тепло

До конца октября в Украине сохранится теплая погода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

В частности, он отметил, что в течение прошлой недели на территории Украины преобладал антициклонный характер погоды, то есть осадков было мало. Больше всего их выпало в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях - это были умеренные дожди, сказал Кульбида. В большинстве регионов Украины осадков не было, а в северных областях и Карпатах - небольшой дождь.

Кульбида оценивает характер погоды как чрезвычайно теплый для этого периода.

Средняя температура превышала норму на 4-9 градусов в большинстве регионов Украины. Максимальная температура достигала 27 градусов в Ивано-Франковске, а минимальная температура наблюдалась в восточных областях и составляла 3-4 градуса мороза. На остальной территории Украины минимальная температура была выше 0.

Что касается дальнейшего развития погоды, то, по словам Кульбиды, его можно разделить на два периода: с сегодняшнего дня, 28 октября, и до 31 октября погодные условия сохранятся без изменений и в Украине будет очень теплая погода, только в западных и северных областях ожидается небольшой дождь.

«Второй период - с 1 по 4 ноября - мы ожидаем поступление в Украину несколько более прохладной воздушной массы. Но это еще не зимний характер погоды», - сказал директор Гидрометцентра.

По его словам, в первый период максимальная температура воздуха будет составлять 13-18 градусов тепла, во второй период температура снизится до 9-14 градусов в большинстве регионов Украины.

В западных и южных областях максимальная температура будет составлять в первый период 18-23 градуса тепла, а с 1 по 4 ноября - 13-18 градусов.