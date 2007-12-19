“Детская больница будущего” будет сотрудничать с юридическими компаниями

Международный благотворительный фонд “Украина 3000” и его дочерний фонд “Детская больница будущего” подписали соглашения о сотрудничестве с рядом ведущих украинских юридических компаний в сфере осуществления благотворительной деятельности.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления МБФ «Украина 3000» Александр МАКСИМЧУК.

По его информации, поддержать деятельность фондов в реализации благотворительных программ, проектов и инициатив, а также внести свой вклад в дело возрождения традиций благотворительности в Украине выразили желание юридическая фирма «Магистр & Партнеры», патентная фирма «Грищенко и Партнеры», адвокатская компания «Гвоздий и Оберкович».

Они заявили о своем желании обеспечить юридическую поддержку деятельности упомянутых фондов на условиях Pro bono (бесплатно). Как отметил А.МАКСИМЧУК, это общепринятый в мире формат, по которому сотрудничают благотворительные организации и благотворительные фонды.

Будущее сотрудничество ставит целью не только решение отдельных уставных задач деятельности фондов «Украина 3000» и “Детская больница будущего”, а в значительной мере направлено на системное решение проблем законодательного урегулирования благотворительной деятельности в Украине. Такое сотрудничество, по словам председателя правления МБФ «Украина 3000», даст возможность обеспечить высокую эффективность деятельности фондов и поможет сформировать соответствующие предложения усовершенствования украинского законодательства перед субъектами законодательной деятельности.

В пресс-конференции также приняли участие представители вышеупомянутых юридических компаний, которые отметили, что с радостью приняли предложение о сотрудничестве с благотворительными фондами. По их мнению, в Украине назрела насущная потребность в изменении законодательства относительно благотворительности и меценатства и что они готовы оказать всю необходимую помощь в разработке новых законопроектов, исходя из своего интеллектуального потенциала и опыта.

“Наше призвание, наши профессии не только защищать права и свободы, оказывать какую-то юридическую помощь, а зарабатывая на этом определенные гонорары, обязательно отдавать частицу себя, частицу своих знаний для нуждающихся в этой помощи бесплатно”, - отметил, в частности, представитель «Магистр & Партнеры» Алексей РЕЗНИКОВ.

Представитель Адвокатской компании «Гвоздий и Оберкович» Сергей ОБЕРКОВИЧ поблагодарил благотворительные фонды за предложение привлечься к реализации своих проектов и Екатерине ЮЩЕНКО – председателю наблюдательного совета фонда “Украина 3000”, под чьим патронатом осуществляется благотворительная деятельность.

“Мы с радостью будем работать на будущее, оказывая свою профессиональную помощь”, - добавил директор ООО «Юридическая и патентная фирма «Грищенко и Партнеры» Дмитрий ГРИЩЕНКО.

По информации А.МАКСИМЧУКА, на сегодняшний день на проект “Детская больница будущего” уже собрано свыше 60 млн. долларов.