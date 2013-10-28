Тендер по закупке “скорых” проходит прозрачно - Минздрав

Заместитель министра здравоохранения Украины Александр Толстанов заявляет, что раскрытие предложений конкурсных торгов на закупку автомобилей скорой помощи и их оборудования походит прозрачно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно заявлений депутатов по поводу проведения тендера.

Толстанов подчеркнул, что торги проходят открыто.

“Зачитываются абсолютно все предложения и выдержаны все действующие нормы”, - сказал он.

По поводу переноса несколько раз этих торгов, заместитель главы Минздрава объяснил, что были “соответствующие просьбы людей, которые подавали заявления о том, что документы не полностью ими оформлены».

“По решению комиссии торги были перенесены”, - сказал он.

Толстанов сообщил также, что для участия в торгах по состоянию на 26 сентября было зарегистрировано 11 участников, из которых будут выбраны победители по 10 лотам.

На выделенные правительством средства планируется закупить 1 тыс. 413 автомобилей “скорой” согласно заявкам из регионов Украины.

“Вряд ли найдется сегодня такой производитель, который бы мог сразу произвести такое большое количество автомобилей. Поэтому их разбили на соответствующие лоты по количеству автомобилей”, - объяснил он и отметил, что одна фирма может стать победителем по нескольким лотам сразу.

Сейчас конкурсные торги продолжаются.