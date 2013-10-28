Завтра в Украине +20°

Завтра, 29 октября, в Украине ожидается теплая погода без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в южной и восточной части ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 20-24 м/с.

Температура ночью 7-12°; днем 15-20°, на Прикарпатье до 22°, в горных районах 9-14°.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью по области 7-12°, днем 15-20°; в столице ночью около 10°, днем 18-20°.