Возле Минздрава проходит акция протеста

12:25, 28 октября 2013
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Против бездеятельности ведомства

 Возле здания Министерства здравоохранения проходит акция против бездеятельности министерства.

 
Как передает корреспондент УНИАН, около 200 участников акции держат плакаты с надписями: “Минздрав — жирует! Украинцы — умирают”, “Сколько стоит жизнь ребенка?” и другие.
 
Также участники акции скандируют: “Позор!”.
 
Сейчас в министерстве проходит заседание по вопросу раскрытия предложений конкурсных торгов на закупку автомобилей скорой медицинской помощи.
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