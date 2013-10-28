Возле Минздрава проходит акция протеста
12:25, 28 октября 2013Страна
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Против бездеятельности ведомства
Возле здания Министерства здравоохранения проходит акция против бездеятельности министерства.
Как передает корреспондент УНИАН, около 200 участников акции держат плакаты с надписями: “Минздрав — жирует! Украинцы — умирают”, “Сколько стоит жизнь ребенка?” и другие.
Также участники акции скандируют: “Позор!”.
Сейчас в министерстве проходит заседание по вопросу раскрытия предложений конкурсных торгов на закупку автомобилей скорой медицинской помощи.
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