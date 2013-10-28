Возле Минздрава проходит акция протеста

Возле здания Министерства здравоохранения проходит акция против бездеятельности министерства.

Как передает корреспондент УНИАН, около 200 участников акции держат плакаты с надписями: “Минздрав — жирует! Украинцы — умирают”, “Сколько стоит жизнь ребенка?” и другие.

Также участники акции скандируют: “Позор!”.

Сейчас в министерстве проходит заседание по вопросу раскрытия предложений конкурсных торгов на закупку автомобилей скорой медицинской помощи.