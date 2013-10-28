Продукты для здоровья сердца

Асим Малхотра, кардиолог госпиталя при университете Кройдон, Лондон, считает, что сыр, масло и красное мясо не имеют негативного воздействия на здоровье сердца. Он уверен, что статины, задача которых снизить уровень холестерина и уменьшить болезни сердца, провоцируют появление побочных эффектов, которые в большей мере наносят вред, нежели вышеперечисленные продукты.

Жиры бывают разные: к примеру, транс-жиры, содержащиеся в хлебобулочных изделиях, продукции фаст-фудов, маргарине, в действительности, пагубно влияют на здоровье, а насыщенные жиры в сыре, мясе и молоке являются полезными для организма.

Поэтому люди, которые отказываются от насыщенных жиров, вредят себе и рискуют повысить появление сердечнососудистых заболеваний.

В молочных продуктах содержится витамин D, в случае его нехватки в организме у человека повышается риск развития болезней сердца, также в составе молочных продуктов есть фосфор и кальций, которые оказывают влияние на снижение артериального давления. Красное мясо, даже обработанное, не влияет на сердечнососудистые заболевания.

Кардиолог считает, что люди, употребляющие обезжиренные продукты, ошибаются в своем мнение о том, что они полезны для оздоровления и помогут избавиться от лишнего веса. Он говорит, что стейк, сыр и сливочное мясо намного полезнее, нежели заменители, имеющие низкое содержание жира. Асим Малхотра рекомендует пациентам вводить в свой рацион оливковое масло, фрукты, рыбу, овощи и орехи.