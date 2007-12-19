Министром здравоохранения стал Василий Князевич

Верховная Рада своим постановлением назначила Князевича Василия Михайловича министром здравоохранения Украины. Василий Князевич родился 9 марта 1956 года в селе Терновица, Тисменицкого района Ивано-Франковской области. Окончил Ивано-Франковское медицинское училище, а позже Ивано-Франковский медицинский институт по специальности «лечебное дело».

Начал свой трудовой путь медбратом терапевтического отделения Ивано-Франковской городской клинической больницы №1, затем работал фельдшером выездной бригады Ивано-Франковской неотложной скорой помощи.

Позднее работал врачом-интерном Центральной районной больницы г. Бучача Тернопольской области, главным врачом Яблунивского тубдиспансера (1985-87гг.), а затем и главвврачом всего Бучацкого района (1987-92).

Через некоторое время был назначен заведующим отдела здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации (1992-98 гг.). С ноября 2000-го года занял должность главврача Тернопольского областного противотуберкулезного диспансера, где и проработал до марта 2002-го.

С 2002-го года Василий Князевич - в столице. Он работает главврачом центральной поликлиники Деснянского района, а затем до апреля 2005 года занимает пост начальника управления здравоохранения Деснянской РГА в Киеве.

С 04.2005 по 11.2006 гг. возглавлял медицинское управление Государственного управления делами, с ноября 2006 года – заместитель руководителя Госуправления делами.

В.М.Князевич - кандидат медицинских наук, в 2007-м ему было присвоено звание «Заслуженный врач Украины».