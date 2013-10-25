94% диспансерной группы ВИЧ-инфекцированных получают лечение

Госслужба Украины по соцзаболеваниям заверяет, что необходимое лечение в Украине получают 94% от всей диспансерной группы ВИЧ-инфекцированных больных, которые имеют клинические показания и дисциплинированно выполняют указания медицинских работников центров профилактики и борьбы со СПИДом

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям.

Жизненно необходимо лечение в Украине получают 94% от всей диспансерной группы ВИЧ-инфекцированных больных, которые имеют клинические показания и дисциплинированно выполняют указания медицинских работников центров профилактики и борьбы со СПИДом (центр СПИДа). Около 6% пациентов начнут указанное лечение к концу текущего года после устранения имеющихся медицинских противопоказаний или проведения необходимой подготовки к его началу, говорится в сообщении пресс-службы.

В Госслужбе Украины по соцзаболеваниям опровергают информацию, которая была представлена общественными организациями относительно доступа в Украине больных ВИЧ-инфекцией/СПИДом к антиретровирусной терапии. “Цифра, приведенная представителями общественных организаций, – 59 тысяч граждан, которые не получают лечения, – является оценочной. То есть на сегодняшний день существует когорта людей, которые либо не знают о наличии у них вируса, либо же не воспринимают установленный им диагноз ВИЧ-инфекции и не желают обращаться в заведения специализированной медицинской помощи и пр.”, - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

В свою очередь Госслужба сообщает, что в настоящее время в стране на диспансерном учете находится более 134 тысяч ВИЧ-положительных лиц. Из них у более чем 27 тысяч диагностирована стадия СПИДа. Лечение антиретровирусными препаратами получает сейчас более 50 тысяч пациентов, которым установлены клинические показания до начала антиретровирусной терапии (АРТ). Указанная терапия назначается пожизненно. Она снижает вирусную нагрузку и темпы прогресса ВИЧ-инфекции в организме, улучшает качество жизни ВИЧ-инфицированных пациентов, а также делает невозможным дальнейшее распространение вируса.

Назначение АРТ осуществляется медицинскими работниками на основе «Клинического протокола антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции у взрослых и подростков» (утвержденного Приказом Минздрава Украины от 12.07.2010 №551). Протокол определяет, что АРТ должна назначаться для всех пациентов, которые имеют медицинские показания и выразили желание лечиться.

Госслужба обращает внимание, что в каждом регионе Украины на областном и районном уровнях действуют центры СПИДа или кабинеты «Доверия», где можно получить необходимые консультации и бесплатно пройти тест на антитела к ВИЧ.