Как привыкнуть к "зимнему" времени

Каждую осень, в момент перехода на зимнее время, многие люди ощущают на себе симптомы десихроноза. Последствиями десинхроноза - изменение различных физиологических и психических функций организма в результате нарушения суточных ритмов его функциональных систем. Это значит, что наше внутреннее биологическое время перестает синхронизироваться с внешним временем. На психологическом уровне состояние десинхроноза приводит к повышенной утомляемости, снижению работоспособности, настроения, возникает эмоциональная несдержанность, раздражительность, нарушается сон. Это затрагивает всех людей, даже абсолютно здоровых. У людей нередко возникает депрессия.

Она имеет свойство сезонности и очень часто развивается у человека осенью. Так устроено в природе, что для нашей нервной системы нужна высокая освещенность, солнце. Когда количество солнечных дней идет на убыль, то нервная система оказывается в состоянии пониженного тонуса и это подталкивает к развитию депрессии. Переход к зиме подталкивает человека к депрессии.

Когда на этом фоне происходит еще перевод стрелок, то это может усугубить ситуацию. Неважно, в какую сторону передвигаются стрелки. Важен сам факт этого скачка. Наши внутренние биологические часы работают по инерции, мы не можем их взять и одномоментно перенастроить.

Ведь только Период адаптации к новому времени может длится сохраняться в течение 10-14 дней. Человеческий организм имеет большой запас прочности и способен приспосабливаться. После того как один раз мы перевели стрелки на час, организм перестраивается на новое время две недели.

Можно и нужно помочь перейти организму на новое время. Во-первых, учитывая то, что постепенная перестройка организма продолжается около двух недель на этот период нужно постараться уменьшить физические и моральные нагрузки, как на работе, так и дома.

Если есть возможность отложите тяжелые дела, или, по крайней мере передвиньте. А в первые дни, особенно в первые три дня, просто необходимо дать организму больше сна. Вставая по новому времени утром, ложиться спать нужно по старому времени. Во всяком случае, нужно удлинить продолжительность сна на час, вне зависимости, в какую сторону переводятся стрелки.

Советую принимать витамины, в частности витамин С. Он обеспечит более плавную перестройку наших внутренних биологических часов.