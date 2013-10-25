Роспотребнадзор покидает Украину без выводов по проверке Roshen
Сообщил Иван Бисюк
Рабочая группа Роспотребнадзора завершила проверку украинских фабрик корпорации Roshen, однако никаких выводов пока не предоставила, сообщил журналистам первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк.
«По той информации, которую я имею, они должны 25-го числа закончить проверки и подписать акт о результатах работы… Они итоги не подводят, совместный акт не рассматривают и собираются улетать», - сказал Бисюк.
По его словам, Минагропрод уже направил российскому ведомству письмо с просьбой предоставить результаты инспектирования фабрик.
Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор приступил к проверке Roshen 22 ноября. 23 ноября глава Минагропрода Николая Присяжнюк заявил, что в рабочей группе российского ведомства присутствуют представители кондитерских компаний России, что, по словам министра, можно рассматривать как «продовольственный шпионаж».
29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.
31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.
В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании, и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.