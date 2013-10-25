Информация об "Актовегине", распространенная в СМИ, не соответствует действительности.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Takeda в Украине, лекарственный препарат Актовегин применяется для лечения пациентов с такими заболеваниями центральной и периферической нервной системы, как инсульт, когнитивные расстройства и диабетическая полинейропатия.

В компании отметили, что Актовегин уже более 40 лет используется врачами многих стран. Его эффективность и профиль безопасности подтверждены данными многочисленных исследований, с результатами некоторых из них можно ознакомиться на официальном сайте Американской медицинской библиотеки - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ .

Препарат Актовегин, представленный в Украине, производится в Австрии на производственных мощностях компании «Такеда» и проходит финальный процесс упаковки и контроля качества в Украине. Препарат изготовлен в полном соответствии с высокими стандартами качества GMP (Good Manufacturing Practice) и соответствует требованиям законодательства ЕС и Украины .

В Takeda также подчеркивают, что Актовегин никогда и ни по каким причинам не изымался из продажи. Официальным источником информации об изъятии любых препаратов на территории Украины является Государственная служба по лекарственным средствам - www.diklz.gov.ua.

Безопасность пациентов, принимающих наши препараты - является приоритетом компании «Такеда» . Специалисты здравоохранения и пациенты, могут быть абсолютно уверены в высоком качестве препарата Актовегин .

Как крупнейшая фармацевтическая компания Японии и один из мировых лидеров отрасли, «Такеда» стремится улучшить здоровье пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в медицине.