Информация об "Актовегине", распространенная в СМИ, не соответствует действительности
14:47, 25 октября 2013Страна
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Используется более 40 лет
Информация об "Актовегине", распространенная в СМИ, не соответствует действительности.
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Takeda в Украине, лекарственный препарат Актовегин применяется для лечения пациентов с такими заболеваниями центральной и периферической нервной системы, как инсульт, когнитивные расстройства и диабетическая полинейропатия.
В компании отметили, что Актовегин уже более 40 лет используется врачами многих стран. Его эффективность и профиль безопасности подтверждены данными многочисленных исследований, с результатами некоторых из них можно ознакомиться на официальном сайте Американской медицинской библиотеки - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ .
Препарат Актовегин, представленный в Украине, производится в Австрии на производственных мощностях компании «Такеда» и проходит финальный процесс упаковки и контроля качества в Украине. Препарат изготовлен в полном соответствии с высокими стандартами качества GMP (Good Manufacturing Practice) и соответствует требованиям законодательства ЕС и Украины .
В Takeda также подчеркивают, что Актовегин никогда и ни по каким причинам не изымался из продажи. Официальным источником информации об изъятии любых препаратов на территории Украины является Государственная служба по лекарственным средствам - www.diklz.gov.ua.
Безопасность пациентов, принимающих наши препараты - является приоритетом компании «Такеда» . Специалисты здравоохранения и пациенты, могут быть абсолютно уверены в высоком качестве препарата Актовегин .
Как крупнейшая фармацевтическая компания Японии и один из мировых лидеров отрасли, «Такеда» стремится улучшить здоровье пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в медицине.
*** Takeda представлена в более чем 70 странах мира и занимает 12 место в мировом рейтинге фармацевтических компаний в рецептурном сегменте.
Takeda фокусирует свои усилия в лечении онкологических, кардиологических и гастроэнтерологических заболеваний, патологии центральной нервной системы, обмена веществ, а также в терапии воспалительных и респираторных заболеваний.
Takeda стремится улучшить здоровье пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в медицине.
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