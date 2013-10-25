Погода на выходные

13:40, 25 октября 2013
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Дожди лишь на востоке

Завтра в Украине осадки не ожидаются, лишь ночью в восточных областях небольшие дожди.

 
Ночью и утром на большей части территории страны туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
 
Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, в большинстве западных областей 17-22°.
 
В Киеве и области в субботу осадки не ожидаются, ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
 
Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, в Киеве температура ночью 7-9° тепла, днем 13-15°.

 

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