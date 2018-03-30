Активная борьба против туберкулеза способствует экономическим успехам

В недавнем докладе Всемирного банка о проведенном исследовании сообщается, что доходы 22 стран с самой высокой заболеваемостью туберкулезом (ТБ) в мире могут значительно превысить их расходы на диагностику и лечение ТБ, если они присоединятся к глобальному плану, направленному на резкое снижение смертности, связанной с ТБ. Доходы африканских стран, в значительной мере затронутых этой болезнью, могут в девять раз превысить их инвестиции в борьбу против ТБ. В докладе также подчеркивается необходимость активизации борьбы против ТБ во всем мире ввиду того, что в южной части Африки, странах Восточной Европы и Центральной Азии все чаще возникают случаи заболевания ТБ с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) и ТБ с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ).

В докладе говорится, что, несмотря на недавние успехи в борьбе против ТБ, в 2005 году в мире все еще произошло 8,8 миллиона новых случаев заболевания и 1,6 миллиона случаев смерти от этой болезни. При отсутствии лечения две трети больных людей с положительным мазком умирает в течение пяти-восьми лет, причем большинство из них умирает в течение 18 месяцев после инфицирования.

Согласно исследованию "Экономические преимущества глобальных инвестиций в борьбу против туберкулеза", самые значительные экономические последствия смертности от ТБ и самые значительные экономические преимущества в результате борьбы против ТБ среди 22 стран с высоким бременем болезни отмечаются в Китае и Индии, где сочетание растущих доходов и относительно высокой смертности от ТБ приводит к существенному экономическому эффекту.

Исследование, заказанное Всемирным банком от имени Партнерства "Остановить ТБ" и финансированное Фондом Билла и Мелинды Гейтс, вызвало значительный интерес со стороны международных организаций в области здравоохранения и развития, а также научных исследователей и групп гражданского общества, желающих вести более решительную борьбу против ТБ во всем мире. Эта болезнь является второй по значимости после ВИЧ/СПИДа причиной смерти среди инфекционных болезней.

"В этом докладе была поставлена задача проверить, превышают ли экономические преимущества борьбы против ТБ расходы на нее. Оказывается, можно получить преимущества впечатляющего масштаба", - заявил д-р Жоржи Сампайо (Jorge Sampaio), Специальный посланник Генерального секретаря ООН по вопросам борьбы против ТБ и бывший Президент Португалии.

Что это исследование означает для Африки

Согласно исследованию, при отсутствии эффективного лечения ТБ, предусматриваемого Стратегией ВОЗ по борьбе с туберкулезом, экономические издержки в связи со случаями смерти, связанными с ТБ (включая сопутствующую ВИЧ-инфекцию), в Африке к югу от Сахары за период 2006-2015 годов составят 519 миллиардов долларов США. Однако, если в этих же странах Африки к югу от Сахары людям, больным ТБ, будет предложено такое лечение, в соответствии с глобальным планом по двукратному сокращению распространенности и смертности к 2015 году по сравнению с показателями 1990 года, то экономические преимущества этих стран смогут превысить их издержки примерно в девять раз. В соответствии с Глобальным планом "Остановить ТБ", разработанным Партнерством "Остановить ТБ", диагностика и лечение ТБ в Африке будет стоить 2 миллиарда долларов США в год, а во всем мире - 5-6 миллиардов долларов США в год до 2015 года.

"Для борьбы против ТБ, вызывающего массовые страдания людей, уже имелись веские причины. Сейчас в качестве дополнительного стимула имеются убедительные данные о том, что инвестирование в достижение Цели тысячелетия в области развития, имеющей отношение к ТБ, повлечет за собой значительные экономические преимущества", - заявила д-р Маргарет Чен, Генеральный директор ВОЗ.

Наращивание масштабов лечения ТБ имеет экономические последствия и за пределами Африки. Исследование показало, что экономический доход будет еще выше в таких странах, как Китай и Индия, где прогнозируемый на ближайшие 10 лет рост дохода выше, а бремя сопутствующей ВИЧ-инфекции ниже.

ТБ усугубляет нищету

Новое исследование показало, что заболеваемость и смертность людей в работоспособном возрасте от ТБ существенным образом сказывается на доходах людей и национальной экономике. Так, например, в Замбии смертность взрослых людей среди мелких фермеров, выращивающих маис и хлопок, привела к снижению урожайности примерно на 15%. Дети также уязвимы перед ТБ, и болезнь может лишать их возможности посещать школу, ограничивая их будущие возможности трудоустройства.

"Это важное новое исследование показывает нам, почему борьба против ТБ является рациональным вложением в устойчивое развитие стран с низким и средним уровнем дохода, - заявила Джой Фумафи (Joy Phumaphi), Вице-президент Всемирного банка по развитию человеческого потенциала, бывший помощник Генерального директора ВОЗ и бывший Министр здравоохранения Ботсваны. - Такое экономическое оправдание борьбы против ТБ усиливает необходимость действий правительств и доноров, направленных на значительное снижение показателей распространенности и смертности от ТБ во имя лучшего здоровья и более высоких доходов людей, над которыми нависла серьезная угроза заболевания ТБ и смерти от него".

Фумафи заявила о том, что Всемирный банк усилит поддержку борьбы против ТБ и будет продолжать работать со странами в Восточной Европе, Центральной Азии и Южной Азии. По ее словам, в Африке Банк будет применять более проактивный подход к финансированию усилий, ориентированных на страну, используя имеющиеся каналы, общесекторальные программы, комбинированные программы борьбы против ВИЧ и ТБ, а также многосекторальные операции.

Взгляд в будущее В исследовании содержится призыв к срочному ускорению глобальной борьбы против ТБ ввиду многочисленных факторов: чрезмерного бремени ТБ на страдающих от него людей, их семьи и государственные бюджеты; резкого возрастания числа случаев заболевания ТБ более чем за десятилетие в Восточной Европе и Центральной Азии; и возникновения МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ. Вероятность того, что у больных ТБ людей в Восточной Европе и Центральной Азии разовьется МЛУ-ТБ в 10 раз превышает аналогичный показатель в других регионах мира, а в 15% новых случаев заболевания отмечается множественная лекарственная устойчивость. В докладе говорится, что угроза МЛУ-ТБ усиливает необходимость срочных действий всех стран, затронутых ТБ, и организаций в области здравоохранения и развития, направленных на как можно более полное принятие Глобального плана по борьбе против ТБ; этот план призывает страны с тяжелым бременем ТБ и доноров к общим инвестициям.

"Этот доклад должен побудить страны срочно усилить финансовую приверженность делу борьбы против ТБ, - заявил Мишель Казачкин (Michel Kazatchkine), Исполнительный директор Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. - Эффективная борьба против ТБ позитивно сказывается на жизни миллионов людей, инфицированных ТБ, на жизни всех сообществ, а также способствует уменьшению бремени болезни на экономику стран".

22 страны с тяжелым бременем ТБ: Афганистан, Бангладеш, Бразилия, Вьетнам, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Индия, Индонезия, Камбоджа, Кения, Китай, Мозамбик, Мьянма, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Российская Федерация, Таиланд, Уганда, Филиппины, Эфиопия и Южная Африка.

Глобальный план "Остановить ТБ", объявленный Партнерством "Остановить ТБ" в январе 2006 года, предлагает перспективный план для лечения 50 миллионов человек, больных ТБ, а также для предоставления 3 миллионам пациентов с ТБ и сопутствующей ВИЧ-инфекцией антиретровирусной терапии в течение последующих 10 лет, что позволит спасти около 14 миллионов человеческих жизней. Целью Плана является двукратное снижение к 2015 году показателей распространенности ТБ и смертности, связанной с ним, по сравнению с уровнями 1990 года.

Партнерство "Остановить ТБ", расположенное в ВОЗ в Женеве, Швейцария, является сетью, объединяющей более 500 международных организаций, стран, доноров из государственного и частного секторов, а также неправительственных и правительственных организаций, совместно работающих над ликвидацией ТБ.

Стратегия по борьбе с туберкулезом, объявленная ВОЗ в 2006 году, включает следующие приоритеты:

- расширение и усиление высококачественного осуществления стратегии ДОТС (подход ДОТС к борьбе против ТБ усиливает бактериологически обоснованное выявление случаев заболевания и стандартизированное лечение благодаря поддержке пациентов, эффективным поставкам лекарственных средств, а также мониторингу и оценке);

- решение проблем ТБ/ВИЧ, МЛУ-ТБ и других;

- содействие усилению систем здравоохранения;

- привлечение всех провайдеров медико-санитарной помощи;

- предоставление более широких возможностей людям, больным ТБ, и общинам; и

содействие и стимулирование научных исследований.

www.who.int