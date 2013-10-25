Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ пока не превышен

В Украине показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ за прошлую неделю не превысили эпидемических порогов ни в одном регионе Украины и в целом были ниже эпидемических порогов – от 23% в г. Одессе до 80,6% в г. Харькове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения со ссылкой на информацию Центра гриппа и ОРВИ Центральной СЭС.

Всего за прошлую неделю, 14-20 октября, в контрольных городах было зарегистрировано 44 тыс. 301 больной гриппом и ОРВИ, из них госпитализировано 635 человек (1,4% от всех больных), среди госпитализированных 86,9% составляют дети в возрасте до 17 лет.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) составляет 44,5 случаев на 10 тыс. населения, что на 3,8% меньше, чем за прошлую неделю, отметили в Минздраве.

Среди детского населения зарегистрировано 28 тыс. 655 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ (64,7% от количества всех больных), что на 6,6% меньше, чем за прошлую неделю. Удельный вес больных детей по возрастным категориями составляет: до года - 8,3 %, 1–4 года - 38,2%, 5-9 лет – 28,1%, 10-14 лет - 16,6%, 15-17 лет – 9,0%.

За отчетный период летальных исходов среди больных гриппом и ОРВИ не зарегистрировано, как и за предыдущую неделю. В целом эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине отвечает среднегодовому уровню для соответствующего времени года, заверили в министерстве.