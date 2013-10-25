Герпес - вирусное заболевание

Герпесом называют заболевание, вызываемое одним из представителей семейства герпетических вирусов.

Всего существуют сотни разных вирусов герпеса, но человек страдает преимущественно от трёх:

1. губного (лябиального) герпес,

2. генитального герпеса,

3. опоясывающего лишая.

Все три типа проявляются практически одинаково:

Сначала появляется зуд на соответствующей типу вируса поверхности тела.

Затем появляется покраснение, зуд усиливается.

Появляются пузырьки, наполненные прозрачной жидкостью.

Пузырьки лопаются, оставляя на коже язвочки.

Язвочки более или менее безболезненно заживают.

Любой тип вируса герпеса неизлечим и проявляет себя всю жизнь в периоды стрессов, авитаминоза, переохлаждения.

Герпес на губах вызывается вирусом герпеса первого типа.

В народе про проявления герпеса первого типа говорят «выскочила простуда», «заеды» и т.д. Заражение происходит при поцелуях, использовании общей посуды. Процесс, как правило, начинается в уголках губ, где и появляются вышеописанные пузырьки.

Наиболее доступным и простым способом справиться с губной формой герпеса является кремы или мази, содержащие ацикловир. Быстрее всего действуют препараты на водной основе, дольше – содержащие пенцикловир. На пузырьковой стадии препараты ацикловира почти неэффективны, поэтому старайтесь наносить крем сразу, как только появились характерные ощущения.

Генитальный герпес вызывается, как правило, вирусом второго типа.

Однако в последнее время нередко встречается комбинированный (первый плюс второй типы). Для многих женщин генитальный герпес – ужасная трагедия. Процесс поражает всю слизистую влагалища, половые губы, шейку матки. Достаточно часто постоянные рецидивы генитальной формы герпеса ставят крест на интимной стороне жизни.

Кроме того, генитальный герпес является частой причиной дисплазии шейки матки, что нередко заканчивается раком шейки. Как правило, атаки генитального герпеса маскируются грибковым поражением, т.е. «молочницей». Важно вовремя найти первопричину, поэтому при частых дисбактериозах, молочнице, зуде обязательно нужно обратиться к гинекологу или венерологу. Покупая крем, содержащий ацикловир, выбирайте препарат на водной основе, иначе нанести его на слизистую не удастся.

Опоясывающий герпес, называемый также опоясывающий лишай, описан в отдельной статье на нашем портале. Поражаются межрёберные пространства по ходу нерва.

Постоянные рецидивы герпеса не только создают дискомфорт в личной жизни, но и сигнализируют о плачевном состоянии иммунитета. Кроме того, постоянный герпес сам вызывает иммунодефицит, открывающий дорогу любой другой инфекции или хроническим заболеваниям.

Если герпес рецидивирует больше двух раз в год – желательно проконсультироваться и пройти полный (и достаточно дорогой) курс противовирусной терапии.

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